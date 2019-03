„Inimestele meeldib kohvikut teha ja meie julgeme öelda, et me oleme selle ajaga päris head kogemused saanud,” ütles hiljuti Tartus Eesti Päevalehe ajakirjanikuga kohtunud restoraniärimees ja tippkokk Joel Ostrat (36). Talle kuuluvad pooled Tartu populaarsemad söögikohad. Valdkonnas on Ostrat tegutsenud juba 15 aastat.

Tänavu on ta koos äripartneritega eesmärgiks seadnud tegutseda jõulisemalt kohvikufrantsiisi alal. „Meie mõte on pakkuda inimestele kahte valmislahendust,” selgitas Ostrat. Üks on Gustavi kohviku frantsiis – kus saab kooki, head teenindust ja parimat kohvi –, teine frantsiisivariant on Gustav Castro Café, kus on kogu köögikontseptsioon ehk pakutakse nii salateid, suppe, võileibu, pastaroogi kui ka kooke.