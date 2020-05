Jõelähtme valmistub Tallinna evakueerimiseks

Siseministeeriumi veendumuse kohaselt peab elektrisüsteemi toimimine olema kriisi ajal tagatud, mis puudutab samuti Jägala ja Linnamäe hüdroelektrijaama. „Seetõttu on elektriga varustamine määratud hädaolukorra seaduses elutähtsaks teenuseks - s.o teenus, millel on ülekaalukas mõju ühiskonna toimimisele ning mille katkemine ohustab vahetult inimeste elu ja tervist ning teiste teenuste toimimist," selgitas Murd.

Sellele, et kriisiolukordades pole meil piisavat valmisolekut, ressursse, vajalikke tegevusplaane, puudub reageerimisvõimekus, juhtisid eriolukorra kehtestamisel tähelepanu nii meedia kui ka riigi institutsioonid.

Eesti Vabariigi aastapäeval rõhutas peaminister Jüri Ratas, et nii nagu pärast Tartu rahulepingu sõlmimist ei võinud kaotada valvsust, peab meil tänagi olema valmisolek erinevateks väljakutseteks. "Laia riigikaitse kõik osapooled peavad mõtlema, kui tõsiselt me tegelikult võtame kriisideks valmistumist. Kagu-Eesti tormist on meil mitmeid kasulikke õppetunde, muuhulgas ka muutuvaid kliima- ja ilmastikutingimusi arvestades," ütles Ratas.

Seda enam paneb imestama keskkonnaameti ametnike raugematu vastu töötamine Linnamäe hüdroelektrijaamale. Eesti kauneimaks tööstusehitiseks tituleeritud muinsuskaitse all olevat elektrijaama kompleksi soovitakse hävitada, et rajada läbipääs kaladele. Elektrijaama lõhkumisel võib Jägala jõgi toota 10-12 tuhat lõhepoega, kellest kasvab täiskasvanuks iga kümnes ehk ligi 1000 kala. Teisel kaalukausil asub 2000 majapidamise varustamine elektriga aastaringselt. Hüdroelektrijaamale keeldutakse vee erikasutusloa andmisest ja keskkonnamõju hindamise aruande kinnitamisest. Elutähtsat teenust pakkuv elektrijaam tegutseb ametnike jonni tõttu üksnes kohtu loale tuginedes. Olukorra lahendab tõenäoliselt peagi vabariigi valitsus, kes oma otsusega loodetavasti Linnamäe hüdroelektrijaama normaalselt tegutsemiselt pidurid maha võtab. Jõelähtme vallavolikogu ei jagune elektrijaama teemal koalitsiooniks ja opositsiooniks, sest kõik pooldavad elektri tootmise jätkamist.