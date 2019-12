Jõgevamaa loodab lähitulevikus kahele suurele investeeringule

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus turundus- ja arendusjuht Sandra Saviauk ütleb, etmaakonna ettevõtluses oli kindlasti 2019. aasta suurim saavutus Estonian Plywood AS-i vineeritehase avamine Viruveres. Täisvõimsuse saavutamisel hakkab see tööd andma ligi 150-le inimesele.

„Ettevõtte tulek piirkonda on positiivselt mõjutanud ka kohalikku elamumajandust, see tähendab, et nõudlus on suurenenud ning selle tulemusel on pidanud ka pakkumine järgi tulema," toob Saviauk välja.

Maakonnas ollakse rõõmsad, et eelmine aasta möödus ilma suuremate pankrottide ja sulgemisteta.

Kaks suurt investeeringut

SA Jõgevamaa Arendus- ja Ettevõtluskeskus jätkab ka järgmisel aastal varasemalt sisse töötatud ning hästi vastu võetud tegevusi nagu nt. alustava ettevõtja baaskoolitus, mentorklubi. Lisaks proaktiivsed tegevused, mis lähtuvad ettevõtjate otsestest vajadustest nt. personali ning digitaliseerimise/targa tootmise teemadel.

„Kui rääkida aga uutest investeeringutest ettevõtluses, siis suure tõenäosusega valmib ning alustab järgmise aasta jooksul Vägaris tööd Baltania OÜ biosöetehas. Lisaks on oma laienemisplaanidest rääkinud Puhu ristis asuv Palmako AS tehas," ütleb Saviauk.

