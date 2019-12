Jõhvi trükikoda läks pankrotti. Mõju on suur ka kohalikule ajalehele

"Sulgemise põhjuseks on majanduslikud raskused," ütles ettevõtte Trükis juhatuse liige Sigrid Paist ERR-ile. Tema sõnul põhjustas ettevõtte pankroti osaliselt see, et üks suurimaid koostööpartnereid AS BIT viis seni Jõhvis toimunud töövihikute trükkimise üle Indiasse.

Aktsiaseltsi BIT tootmisjuht Aleksandr Lesnikov ütles ERR-ile, et otsuse taga töövihikute trükkimine Indiasse viia olid majanduslikud kaalutlused. "Põhjus oli selles, et seal oli võimalus odavamalt trükkida," tunnistas Lesnikov. BIT trükkiski Jõhvis peamiselt töövihikuid, aga ka üksikuid raamatuid.

Samas pidi Jõhvi trükikoja sulgemise tõttu paar nädalat tagasi omale uue partneri leidma ka Ida-Viru ajaleht Põhjarannik. "Meie jaoks tähendab lehe trükkimise üleminek Printalli trükikotta Tallinnas, et peame lehe mitu tundi varem valmis saama ja ära saatma," ütles Põhjaranniku peatoimetaja Erik Gamzejev ERR-ile. Tema sõnul kujundab leht oma tööd selle võrra ümber ja hakkab rohkem uudiseid veebis avaldama. "Kahju, et Trükise kinniminekuga Jõhvis kaob Ida-Virumaal umbes 15 töökohta, see on regionaalpoliitiliselt hell teema," tõdes ta.

Loe pikemalt ERRi uudisteportaalist.