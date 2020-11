JOONIS | Terviseameti spikker avalike ürituste korraldajatele: kui sul pole statsionaarseid istekohti, pead käituma nii

Kui üritus toimub hoones, kus on mitu ruumi, tuleb lähtuda ruumide pindalast, milles ürituse sündmused reaalselt aset leiavad. See tähendab, et sama ruumi jaoks on vaja arvestada külastajate tarbeks olevat põrandapinda ja ei saa arvestada ruume ühendavate koridoride, suitsuruumide, tualettruumide, siseõue/õuealade ega garderoobi pindaladega.

Miks on hajutamine oluline? Et vältida nakkustekitaja õhu teel kandumist isikult isikule. Näiteks kui üritus toimub 1500 m2 hoones, millest ürituse läbiviimiseks on ette nähtud 2 saali pindalaga 600 m2 , võib hajutamise nõudest lähtuvalt üritusel viibida 150 inimest. Välja arvatud juhul kui see läheb vastuollu 50% täituvuse nõudega.