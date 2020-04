Josing: kriisis on kõige haavatavamad ümbrikupalga teenijad ja need, kellel on väikesed säästud

Samuti märkis ta, et inimesed, kes on teeninud ümbrikupalka, ei saa töötu abiraha kui nad peaksid tööst ilma jääma ning see muudab ka nemad kriisi suhtes haavatavaks.

„Laias laastus võib öelda, et sääste on pooltel Eesti peredel ja pooled elavad palgapäevast palgapäevani. Meil on suured hoiused Eestis, makrotasemel vaadates üle seitsme miljardi, aga need jagunevad ebaühtlaselt. Väiksemal protsendil on suuremad summad arvel," rääkis Josing intervjuus.

Millised ühiskonnagrupid on majanduskriisis kõige haavatavamad?

See tähendab, et keskmine hoiuse suurus ja mediaan on väga erinevad?

Jaa, väga erinevad. Viimastel aastatel pole tehtud säästupuhvrite uuringut. 2017 tegime viimati, aga ma ei usu, et see pilt erinev on. Toona ütles iga neljas, et tal pole üldse sääste või on vähem kui ühe kuu sissetulek. 32 protsenti ütles, et on ühe kuni kahe kuu säästud. Tegelikult öeldakse, et inimesel peaks olema vähemalt kuue kuu säästud, et oleks turvatunne.

Kui loenguid loen, siis rõhutan, et on vaja vähemalt kuue kuu sääste. Paar kuud tagasi, kui lugesin loenguid ja rääkisin, miks sääste on vaja ja ütlesin et kõike võib juhtuda, inimene võib haigeks jääda või töö kaotada, siis saalis kuulajad vaatasid, et mis tööst ilma jäämisest ta räägib kui töötus on väike ja töötajaid otsitakse. Aga maailm on kummaline ja muutused võivad imekiiresti tulla.

Vägagi haavatavad on siis ilmselt inimesed, kes said ümbrikupalka ja kaotavad nüüd töö?

Jah, nad ei saa (töötu abiraha - toim) kui ei ole ametlikult tööd teinud.

Ja palgakärped tabavad siis kõige valusamalt neid inimesi, kes elavad palgapäevast palgapäevani?