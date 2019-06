Josing Läti valitsuse aktsiisilangetuse plaanist: ma ei saa aru, mille üle nad kurdavad. Kas nad lootsid, et Eesti inimesed jäävadki neile maksuraha tooma?

„Läti valitsuse jutt on väga emotsionaalne ja seal pole arvutusi taga," sõnas Josing ja märkis, et isegi kui Läti langetab ka aktsiisi nii palju kui on meedias räägitud, siis ei tähendaks see Eesti jaoks midagi katastroofilist ning piirikaubandus väheneks ikkagi.

Ta tõi välja, et Läti alkoholiturul on probleemiks varimajandus ja kui nad suudaksid seda ohjata, siis õnnestuks neil ka rohkem maksuraha kokku koguda. Josingu sõnul on Läti seni rõõmustanud piiril asuvate alkoholipoodide üle, kust on neile hakanud aktsiisitulu juurde laekuma.

„Teiseks, meie aktsiisilangetusega ei teki olukorda, et Eestis oleks alkohol odavam ja lätlane tuleks Eestisse ostma. Ma ei saa aru, mille üle nad kurdavad. Kas nad lootsid, et see on garanteeritud, et Eesti inimene seal käib ja nendele maksuraha toob. See on natukene naeruväärne jutt," lisas ta

Konjunktuuriinstituudi juht märkis ka, et alkoholiaktsiisi langetamisega on Lätil endal palju kaotada siseturul. „Läti on kogu aeg vaadanud Eesti hindu. Ma olen olnud Läti parlamendikomisjonides ja kuulanud neid arutelusid. Seal on kogu aeg kalkuleeritud niimoodi, et tõstetakse, aga hoitakse nii, et ei lähenetaks Eestile," rääkis ta.

Läti parlamendis läbis täna esimese lugemise seaduseelnõu, mille kohaselt kange alkoholi aktsiisi langetatakse 1. juulist 15% võrra. Teine lugemine on homme keskpäeval ning kolmas lugemine seejärel erakorralisel istungil.