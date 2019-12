Jostov: büroo omaniku ja kliendi vaated on nagu multifilmis

Aina suurenev väikeettevõtjate arv tekitab tulevikus nõudlust väiksemate ja ühiskontori pindade järele. Colliers Groupi hinnangul moodustavad 2030. aastaks juba ligi 30% kogu USA bürooturust ühiskontorid, kus üürivad erineva suuruse ja privaatsustasemega laudu või ruume koos nii vabakutselised kui suurettevõtted, kes on sageli ka täiesti erinevate elualade esindajad.

Eelnimetatud maikuises Eesti uuringus küsiti ka eestimaalaste kokkupuudet ühiskontori- coworking mudeliga. See kogemus on Eesti tööealisel elanikkonnal veel nõrk – selle järgi töötamise kogemus oli 2% vastajatel endil ja 3% nende sõpradel või sugulastel. 17% on coworkingust kuulnud, kuid mitte selle mudeli järgi töötanud ning kolmveerandil ei ole sellest üldse mingit aimu. Pole ühtegi põhjust eeldada, et Eestis see olukord ei muutuks ühiskontori mudeli kasvu suunas.

Mis siis tegelikult määravaks saab ja mida silmas pidada

Ei tea kas büroo valikul on analoogiat abikaasa valikuga. Selles mõttes, et naine pidi valitama ema järgi ja mees isa järgi. Seda nähtust nimetatakse jäljendamiseks. Büroo vahetuse puhul võib ju olla samuti, et otsitakse, midagi harjumuspärast. Igal juhul ei maksa uudistama tuleva kliendi suhtes pealiskaudset suhtumist üles näidata. Enda kinnisvara tuleb tunda ja palgatud maakler peaks teadma, kust tuled põlema lähevad. Tööl veedab inimene oma ööpäevast kolmandiku. Kui me oma tööelu tundideks arvutame, saame ikka muljetavaldava tundide arvu. Järelikult ei saa see olla lihtsalt laudade rida. Samas on loogiline see, et büroos ei pea tekkima peretunnet. Perekonna liiget ju ei vallanda, küll aga võiks tekkida meeskonna tunne ja seda peaks büroo võimaldama. Kas see tekib läbi kööginurga, suitsuruumi meenutava klaasist koosolekute toa või koridoris paikneva pinksilauaga?

Mõelgem: tööturul on üheaegselt 4 erinevat põlvkonda. See tähendab ka erinevaid harjumusi. Eesti Mentorite Koja liikmele Tiina Liitmäe on arutlenud ajakirjas Edasi tänase töökeskkonna kriteeriumite üle.