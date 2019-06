Jõujaamade ühing ja taastuvenergia koda: Eesti Energia kateldes puidu põletamise suurendamine tõstab kaugkütte hind kogu Eestis

Puidukasutuse olulisel suurenemisel on lai mõju kogu Eesti majandusele ja keskkonnale, sest puit on sisendiks erinevatele tööstusettevõtetele - alustades puitmajade valmistajatest ja lõpetades kohalike katlamajadega. Samuti ei tohi ära unustada, et mets on terviklik elukeskkond.

„Ebaefektiivsetes ja madala kasuteguriga kateldes puidu põletamine on sisuliselt puidu raiskamine. Puit on hinnaline ja piiratud ressurss ning seda tuleb kasutada arukalt. On rohkem kui kindel, et planeeritavas mahus puidu masspõletamine tõstab kaugkütteenergia hinda kõikjal Eestis“, lausus EJKÜ tegevjuht Siim Umbleja.

Analoogne olukord oli tegelikult aastatel 2010 –2012, kui Narva jaamad massiliselt puitu põletasid ning selle tulemusena tõusis Kirde-Eestis hakkepuidu ja küttepuu hind 40 protsenti ja Eestis tervikuna 15 protsenti. Ka täna teeb kodumajapidamistes kasutusel olev halupuit hinnarekordeid.

Eestis tegutsevaid taastuvenergia ettevõtteid ning assotsiatsioone ühendav Eesti Taastuvenergia Koda (ETEK) peab oluliseks tekkinud probleemi leevendamisel rakendada pikaajalisi toimivaid lahendusi ning vältida lühinägelikke meetmeid.