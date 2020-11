Jõulud tulevad teisiti. Tavapidudel on kriips peal, korraldatakse uutmoodi üritusi

Kevadest saadik oleme pidanud COVID-19 pandeemia taktikepi all seniseid harjumusi muutma. Jõulud ja aastavahetus ei ole erand. Varem on ettevõtete ühistest jõulu- ja uusaastapidudest kasu lõiganud ürituste korraldajad, ruumide omanikud, artistid ja toitlustajad. Nüüd jääb see rõõm ära, kui just ei juhtu suur ime.

„Sel aastal oleme raske südamega oodatud aastalõpuüritused ära jätnud,” sõnastas 760 töötajaga AS-i Kaubamaja teenindus- ja personalidirektor Piret Mårtensson paratamatuse, mis tänavu kummitab kõiki ettevõtteid.