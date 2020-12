Jõulukuuse müük ei tee püstirikkaks, aga suuremad tegijad teenivad leiva lauale küll. Ent väiksematel on palju raskem ja pärast üht või kaht hooaega surevad nende ärid tavaliselt välja – head müügikohad on liiga kallid, et väikese mahuga ära elada. Tänavusel koroona-aastal on väikesed tegijad üldse välja tulemata jätnud.