Jõuluturg tuleb siiski. Linlasi ootab tänavu vanalinnas tavapärasest laiem programm

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul ootab tallinlasi jõuluajal ees mitmekülgne kultuuri- ja tegevusprogramm ning jõulumeeleolu luuakse kogu linnas. „Vaatamata sellele, et linna partner ja jõuluturu korraldaja tegi ettepaneku peatada traditsiooniline jõuluturg, on linn välja töötamas jõuluajaks laiemat kontseptsiooni ja kultuuriprogrammi. Nii ei piirdu jõuluaja tegevused ainult Raekoja platsil asuva jõuluturuga, sest jõulud ei tähenda ainult kauplemist," täpsustas linnapea. „Tänavu talvel jäävad paraku paljudel linlastel ära koolivaheajaks ja talvepuhkuseks planeeritud reisid, seega soovime pakkuda linnarahvale atraktiivset programmi ning erinevaid tegevusi. Seepärast loome ka jõulumeeleolu linnas laiemalt ehk mitte üksnes vanalinnas, vaid ka linnaosades."

Esimeseks advendiks lülitatakse sisse osa linna tänavusest talve- ja jõuluvalgusest, millele lisandub detsembrikuus järk-järgult uusi ja põnevaid valguslahendusi linnaruumis. Linlasele juba harjumuspäraseks saanud talvevalgustusele lisandub sel aastal veel mitmeid uusi valgustatud objekte. Traditsiooniline ja linna keskne kuusepuu saabub Raekoja platsile 19. novembril.

Kesklinna vanem Monika Haukanõmm märkis, et jõuluprogramm vanalinnas sünnib tänavu koostöös. „Selleks, et saaksime linlastele ja linnakülalistele pakkuda säravaid hetki ja huvitavaid tegevusi, on seljad kokku pannud nii vanalinna ettevõtjad kui ka kultuuri- ja haridusasutused. Nii avavad oma uksed mitmed muuseumid ja Raekoda, toimuvad ekskursioonid, erinevad töötoad, jõuluetendused jne.," ütles Haukanõmm. „Lisaks linna kaunimale jõulupuule Raekoja platsil saab imetleda ka teisi säravaid jõulukuuski, nautida tantsivaid, laulvaid ja muinasjutte lugevaid vaateaknaid ning kunsti- ja valgusinstallatsioone. Seega tasub tulla koos perega kogema ehedat ja pisut maagilistki jõulutunnet Tallinna keskaegses linnasüdames."

Kuna Tallinna Jõuluturu korraldaja 5+ Capital OÜ esitas Kesklinna valitsusele taotluse peatada ajutiselt kontsessioonileping jõuluturu korraldamiseks selleks aastaks, siis asus linn otsima alternatiivseid lahendusi.