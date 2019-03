Jõustus leping Tallinki uue laeva ehitamiseks Tallinna–Helsingi liinile

"Megastari ehitamisega tõime Läänemerele uue põlvkonna reisilaeva, mis on viinud meie teenuse Tallinna ja Helsingi vahel uuele tasemele. Meie kliendid on Megastari erakordselt hästi vastu võtnud ja tänaseks on laevaga reisinud juba üle nelja miljoni inimese. Kõrvuti reisijamugavuses uue kvaliteedi pakkumisega oleme uue taseme kehtestanud ka laevaoperaatorina keskkonnasõbralikkuse ja energiatõhususe vallas," lausus Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene. "Eelnevale tuginedes on iseenesestmõistetav, et vajame sarnast laeva Tallinna–Helsingi liinil pigem varem kui hiljem. Meil on väga hea meel, et oleme RMC-ga lepingu sõlminud, toetades selle investeeringu teostamisega Rauma tehases ka koduregiooni majandust ning saame nüüd laevaehitusega alustada."

"Me oleme väga uhked selle üle, et Tallink usaldas meid ning andis selle olulise projekti RMC-le oma uue shuttle laeva kavandamiseks ja ehitamiseks. Uus laev hõlmab endas kõiki tänase laevastiku parimaid lahendusi, kuid on samas neist veelgi tõhusam, kuna laeva ehitusel kasutatakse veelgi uuemaid tehnilisi lahendusi, näiteks energiavajaduste osas. RMC püüdlustes globaalse laevaehituse tehnoloogialiidri positsiooni suunas on see projekt meie jaoks kindlasti oluline teetähis ning toob meid tänaste turuliidritega samale tasemele," kommenteeris lepingut RMC juhatuse esimees Jyrki Heinimaa.

"Projekti enda algust oodatakse Raumas pikisilmi, kuna see võimaldab meil jätkata suurepärast koostööd meie heade Tallinki kolleegidega, kellega meil on juba pea aastakümnete eest alguse saanud koostööprojektidest väga head kogemused, mil Romantika oli esimene uus laev, mis Tallinkile Raumas ehitati," lisas Heinimaa.