JPMorgani ökonomistid: meil on jõuludeks Euroopa taasavamise kohta häid uudiseid

Tänasel päeval küsivad kõik, et mis saab selle aasta jõuludest. Kas seda saab tähistada perekonna ja sõpradega?

JPMorgani ökonomistid eesotsas David Mackiega võrdlesid praegust olukorda kevadisega ja nad on lootusrikkad, kirjutas Dagens Naeringsliv.

Euroopa ägab koroonaviiruse teise laine all. Mitmed riigid on kehtestanud piiranguid viiruse leviku kontrolli alla saamiseks. Norra on teinud sama. Oslos ja selle lähiümbruste kohalikes omavalitsustes kehtestatud piirangud peaksid esialgu kestma novembri lõpuni. Saksamaa ja Prantsusmaa on riigi tasandil lukus. Nüüd hakkavad meetmed näitama toimimise märke.

Saksamaal kehtivad piirangud novembri lõpuni, Prantsusmaal 1. detsembrini ja Ühendkuningriigis peaksid praeguste plaanide kohaselt liikumispiirangud kehtima 2. detsembrini.

Kas piirangud kehtivad ka 2021. aasta esimestel kuudel, seda on veel vara öelda. Palju oleneb vaktsiini arendusest. Praegu tundub, et nakatumise trend hakkab pöörduma tagasihoidlikumaks, teatasid ökonomistid.

Saksamaa, Hispaania ja Ühendkuningriigi mobiilsusandmete kohaselt on hakanud inimesed vähem liikuma.

JPMorgan märgib, et mõned Euroopa viiruse teise laine piiramiseks varakult meetmeid kasutusele võtnud väiksemad riigid nagu näiteks Iirimaa ja Holland näevad juba nakatumise numbrite langust.

"Need kogemused viitavad, et paljudes Euroopa riikides viimastel nädalatel kehtestatud piirangud on piisavad, et saada viiruse levik kontrolli alla," ütles Mackie.

Esmaspäeval tõi Norra tervishoiuminister Bent Hoie Belgia näite, et kui midagi ette ei võeta võib Norras samuti toimuda plahvatuslik viiruse levik.