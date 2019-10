Juba hakkabki venima? Seeder räägib, et pensionireformi algus võib edasi lükkuda

Reformi eestvedaja, Isamaa juhi Helir-Valdor Seederi sõnul pole sisuliselt midagi toppama jäänud ja kõigega liigutakse edasi. "Lihtsalt ei ole jõutud valitsuses erinevate ametkondade vahel nii kiiresti tegutseda, kui esialgne soov ja unelm seda oli," märkis ta.

Seeder pakkus, et laiale arutelule peaks eelnõu jõudma lähinädalatel. "Minu teada rahandusministeeriumis on eelnõu valmis, seletuskirja lihvimine käib, pärast seda läheb ta kabinetiarutelule ja sealt kooskõlastusringile ja edasi parlamenti," lausus Isamaa esimees.

Kuigi seni oli eesmärk, et riigikogu võtaks eelnõu vastu detsembris ja see jõustuks 1. jaanuarist, siis ei näe Seeder midagi problemaatilist ka selles, et kui seadusemuudatus alles jaanuaris vastu võetakse ja veebruarist jõustub. "Ei ole midagi katki, kui viibib paar nädalat või kuu," ütles ta. Ühtlasi märkis Isamaa poliitik, et edasi lükkumine ei muudaks kogu reformi ajakava.

Loe pikemalt ERR-i uudisteportaalist.