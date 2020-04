Juba joostakse tormi: esimese päevaga küsisid tööandjad töötasu hüvitist enam kui 10 000 töötajatele

"Esimese ööpäevaga esitas avalduse 1640 tööandjat, hüvitist küsiti veidi enam kui 10 000 töötajale," ütles töötukassa kommunikatsiooniosakonna peaspetsialist Lauri Kool. Keskmiselt küsis tööandja hüvitist 5,6 töötajale.

Kooli kinnitusel teeb töötukassa esimesed väljamaksed viie päeva jooksul. Kokkuvõte esimese nädala avaldustest ja rahuldatud taotlustest tuleb järgmise nädala esmaspäevaks ehk 13. aprilliks koos tööturu iganädalase ülevaatega. Andmed avaldatakse ettevõtete kohta ka töötukassa kodulehel.

Töötasu hüvitist makstakse töötajale, kelle tööandja tegevus on erakorralistest asjaoludest tulenevalt oluliselt häiritud. Hüvitis tagab töötajatele sissetuleku ning aitab tööandjatel ajutised raskused üle elada, et ei peaks töötajaid koondama või tegevust lõpetama.

Hüvitist makstakse, kui tööandja on olukorras, mis vastab vähemalt kahele tingimusele kolmest:

tööandja käive või tulu on sellel kuul, mille eest hüvitist taotletakse, langenud vähemalt 30 protsenti võrreldes eelmise aasta sama kuu käibe või tuluga;

tööandjal ei ole vähemalt 30 protsendile töötajatest kokkulepitud mahus tööd anda;

tööandja on vähemalt 30 protsendil töötajatest vähendanud töötasu vähemalt 30 protsenti või alampalgani.

Hüvitise suurus on 70 protsenti töötaja keskmisest kalendrikuu töötasust. Hüvitise maksimumsuurus on 1000 eurot. Tööandja peab lisaks maksma töötajale töötasu vähemalt 150 eurot (bruto) ning töötasu hüvitist on tööandjal võimalik taotleda kaheks kuuks perioodil 1. märts kuni 31. mai.

