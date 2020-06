Juba kolmanda Eesti ühisrahastusplatvormi osas algatati kriminaalmenetlus

Põhja ringkonnaprokuratuuri pressinõunik kinnitas Ärilehele, et menetlust alustati investeerimiskelmust käsitleva paragrahvi järgi. Täpsemat infot menetluse kohta prokuratuur ei avaldanud.

Ühisrahastusplatvormi investoreid esindava advokaadibüroo Magnusson vandeadvokaat Denis Piskunov lisas, et Monethera asjas on sisse antud ka pankrotiavaldus.

Monethera on jaanuaris tegevuse lõpetanud Kuetzali ja Envestio järel kolmas Eesti päritolu platvorm, mille osas on menetlus alustatud.

Ärileht kirjutas aprillis, et ligi 3000 investoriga Monetheral algasid probleemid aasta alguses.

Pärast Kuetzali ja Envestio kadumist hakkasid investorid platvormidelt raha paaniliselt välja võtma ja selle tulemusena peatas Monethera tagasiostu kuuks ajaks. Kusjuures Monethera oli detsembri lõpus teatanud, et hapuks läinud laenude tagasiostude kohta tehti kokkulepe Hongkongi ettevõttega Richly Pacific International Limited. Ent see firma oli tegevuse lõpetanud 2018. aasta detsembris.

Info kahtlasest Hongkongi firmast levis investorite seas kulutulena ja inimesed muutusid murelikumaks. 27. märtsil teatas platvorm oma Facebooki lehel, et peatab tegevuse, kuni koroonaviiruse tõttu tekkinud eriolukord on Euroopas lõppenud. „Meid on pannud seda tegema mitu faktorit: pandeemia ja suletud piirid, vähenenud nõudlus meie laenufirmade järele, kokkulepete tühistamised. See tähendab, et ei laenufirmad ega Monethera suuda oma kohustusi teie ees täita," seisis Monethera teadaandes.

Nagu ka jaanuaris tegevuse lõpetanud platvormid, on Monethera registreeritud Eestis, kuid firma juhid ja töötajad asusid Lätis. Krediidiinfo andmetel on Monethera omanikud tegevjuht Andis Taubers ja Andrei Bogdanov.

Monethera pakkus investoritele võimalust investeerida äriprojektide laenudesse, millest vähemalt üks oli pettus, kuid veel mitu jätsid kahtlase mulje. Platvormi kaudu on investeeritud umbes 5,5 miljonit eurot ja tootlusteks lubati kuni 22%. Piskunovi sõnul on platvormi vastu nõudeid umbes miljoni euro eest.

Üks kõige omapärasemaid projekte, millesse investeerimise võimalust pakuti, pärineb eelmisest aastast. Nimelt koguti ligi 330 000 eurot Eestis tegutsevale globaalse haardega lõhnaõli tootjale osaühingule Saviaugu Puit. Vähemalt selline oli ettevõtte kirjeldus Monethera lehel. Osaühingul Saviaugu Puit on tegelikult üks töötaja ja ettevõtte müügitulu oli 2018. aastal u 7000 eurot. Saviaugu Puidu omanik ütles, et tal pole Monetheraga mingit kokkulepet olnud ja ta pole platvormilt ka raha saanud.