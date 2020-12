Juba kolmas Euroopa riik: Itaalia peatab uue koroonatüve hirmus lennuühenduse Suurbritanniaga

Itaalia välisminister Luigi di Maio teatas lennuühenduse peatamisest täna pärastlõunal. "Valitsusena on meil kohustus kaitsta itaallasi, nii et sel põhjusel kirjutasime pärast Suurbritannia valitsuse hoiatust alla korraldusele peatada lennud Itaalia ja Suurbritanniavahel," märkis Maio.

Itaalia valitsuse otsus järgneb Hollandi ja Belgia omale, kes teatasid täna samuti oma piiride sulgemisest Suurbritanniaga. Tervishoiuametnikud Hollandis kinnitasid ühtlasi, et on avastanud kõnealuse mutatsiooni esimese juhtumi kodumaal. Tüve uuritakse, märkisid nad.

Teiste seas peatas pühapäeval lennuühenduse Suurbritanniaga ka Iisrael. Saksamaa ja Prantsusmaa aga teatasid, et kaaluvad seda samuti tõsiselt.

Suurbritannia peaminister Boris Johnson rääkis uuest tüvest ja sellega seoses rakenduvatest piirangutest eilsel pressikonverentsil. Johnson ütles, et uus tüvi võib olla kuni 70% nakkavam.

Suurbritannia tervishoiuminister Matt Hancock hoiatas täna, et uue tüve levik on kontrolli alt väljas ning leevendust ei pruugi tulla enne, kui suurem osa elanikkonnast haiguse vastu vaktsineeritakse.

"Juhtumite arv on täiesti hüppeliselt tõusnud, nii et meil on veel pikk tee minna," tõdes Hancock täna usutluses Sky Newsile. "Oleme säärase olukorraga silmitsi veel järgmised paar kuud."

Täiendamisel!