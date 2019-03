Juba sünd on loterii. Edukas miljardär tunnistab: minu edu on taganud see, et sündisin valge mehena

„Juba emaüsas toimuvaga määratakse maailma seitsme miljardi inimese saatus suures osas ära,“ tõdes Buffett. „Nagu minugi puhul: sündisin 1930. aastal, mul oli kaks õde, kes olid sama intelligentsed nagu mina, neil oli samasugune soov, kuid neil ei olnud samasuguseid võimalusi,“ tunnistas Buffett.

Ehk lühidalt öeldes, „kui ma oleksin sündinud naisena, oleks mu elu olnud täiesti teistsugune,“ ütles miljardär.

Ka varem on Buffett tunnistanud, et on võitnud „munasarja loterii“. „Sa ei eta, kas sünnid valge- või mustanahalisena. Sa ei tea, kas sünnid naise või mehena,“ selgitas ta. „Sa ei tea, kas sünnid kehva tervise või kehaliselt tervena. Ja sa ei tea, kas sünnid Ameerikas või Afganistanis.“

Buffetti sõnul on see nn munasarja loterii kõige olulisem sündmus, milles sa kunagi osaled. „See määrab oluliselt rohkem kui see, millisesse kooli sa lähed või kui pühendunult tööd teed,“ rääkis ta.

Buffetti väiteid kinnitavad ka uuringud: keskkond ja olud, millesse sa sünnid, mõjutavad sinu edukust oluliselt. Rikkana sündimisest on oluliselt rohkem kasu kui andekusest.

Nii kirjutab Washington Post, et geneetikud on avastanud, et andeid on jagatud madala sissetulekuga ning kõrge sissetulekuga perede lastel praktiliselt võrdselt, kuid edu ei ole. Nii näiteks lõpetab rikaste vanemate vähese andekusega laps ülikooli paremate hinnetega kui madala sisietulekuga vanemate kõige andekam laps.