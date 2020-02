"Juhatuse liikme töölepinguga" riskivad mõlemad pooled. Miks nendega endiselt susserdatakse?

SUULINE LEPING. Kui inimene nõustub juhatuse liikmeks hakkama ja ühing valib ta juhatuse liikmeks, siis on tema ja äriühingu vahel automaatselt sõlmitud juhatuse liikme leping. See tähendab, et töötaja kaitseks mõeldud õigusaktid teda enam ei kaitse ja seda suhet ei reguleerita töölepinguseadusega , vaid hoopis võlaõigusseaduse käsunduslepingu sätetega. Riigikohus lubab lepingusse lisada töölepingule sarnaseid sätteid, kui need ei ole ainuomased töölepingule ega vastuolus äriseadustikuga. Seega tuleks kõik põhimõtted, mida soovitakse töölepinguseadusest üle võtta, kirja panna ka juhatuse liikme lepingusse (puhkus ja selle hüvitamine, tööaeg, hüvitised lepingu lõpetamisel jne.). Sinna ei saa aga tuua kohustusi, mida täidab riik nagu näiteks koondamishüvitise maksmine vms.

TÖÖLEPING LÕPPEB. Kohtud on juba enam kui 20 aastat tagasi tehtud lahendist alates rõhutanud, et kui isikuga on sõlmitud ka tööleping aga ta valitakse juhatuse liikmeks ning tema tööülesanded on edaspidi seotud suures osas ainult ühingu juhtimisega, siis loetakse tööleping lõppenuks poolte kokkuleppel. Sõlmituks loetakse suuline juhatuse liikme leping, mille sisu on vaidluse korral keeruline tõendada ning seega on soovitav sõlmida juhatuse liikme leping kirjalikult.

LEPINGU NIMI JA SISU. Sõltumata sellest, mis pealkiri pannakse lepingule, hinnatakse lepingu olemust ikkagi vaid selle sisu järgi. Seega võib kohus jõuda järeldusele, et töölepingu näol on tegemist sisuliselt siiski juhatuse liikme lepinguga ja tööleping on siis tühine. Sellisel juhul tuleb hakata kohtul tuvastama suulise lepingu tingimusi.

Samas peab juhatuse liikmega sõlmitud leping olema saanud kas osanike või nõukogu heakskiidu ja kui seda ei ole, siis ei pruugi enamus kokku lepitut üle kanduda ka suulisesse juhatuse liikme lepingusse. Kohtus on üritatud juhatuse liikme suhet töölepinguks pöörata, näiteks pangaülekannete abil, kus on kirjas, et tegemist on töötasuga või näiteks väitega, et sellelt tasult on makstud töötuskindlustus makseid. Seda ei ole kohtud lugenud põhjendatuks kuna vaid ülekannete selgitustega või maksude maksmisega (eriti kui neid teeb raamatupidaja või juhatuse liige ise), ei saa tuvastada õigusliku suhte olemust. Oluline on vaid see et, milliseid ülesandeid isik tegelikult täitis ja kas ta töösuhtele omaselt allus kellelegi või mitte.

KAKS SUHET. Määrav kriteerium, kas sõlmida ka tööleping, on tegelikkuses täidetavad tööülesanded. Kui isik täidab nii juhtimisülesandeid, kui ka tööülesandeid, on võimalik sõlmida lisaks ka tööleping. Kui isik tegeleb ainult äriühingu juhtimisega ning muid tööülesandeid ei täida, saab temaga sõlmida vaid juhatuse liikme lepingu. Juhatuse liikmed, keda nimetatakse tegevjuhiks, osakonna juhiks, tootmisjuhiks, finantsjuhiks, personalijuhiks jne. täidavad tegelikkuses ikkagi ainult juhtimisfunktsiooni. See, et tööülesanded on jagatud juhatuse liikmete vahel ja kellelgi on selge vastutusvaldkond, ei tähenda, et tegemist oleks töölepingulise suhtega.

Töölepinguga riskivad mõlemad pooled