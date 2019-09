Juhtub ka parimatel: Maserati kutsus enam kui 700 autot tagasi

Xinhua kirjutab, et tagasi kutsuti 87 Levante sõidukit, mis on toodetud eelmise aasta 6.novembrist selle aasta 25. märtsini ning 624 Ghiblit, mis on toodetud 2017. aasta 31. juulist selle aasta 18.märtsini.

Vigased esilaternad võivad kaasa tuua olukorra, kus valgusvoog on normaalulatusest kõrgemal, mis võib vastutulevaid juhte pimestada.