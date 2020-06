Julge samm. Baltikumi logistikafirma siseneb keerulisel ajal Valgevene turule

„Balti riikides on meie ärimudel end tänaseks hästi tõestanud - ettevõte on stabiilselt kasvanud ning oleme viimase nelja aastaga oma käibe kahekordistanud - ja otsustasime, et nüüd on õige aeg astuda samm Baltikumist väljapoole," ütles ettevõtte juhatuse liige Joel Timm Valgevenesse laienemist kommenteerides.

Balti Logistikal on pikaajaline kogemus kontinentidevaheliste lennu-, mere- ja raudteesaadetiste korraldamises. Timm on veendunud, et tänu aastatega kogunenud kompetentsile ja Valgevenes füüsilisele kohalolekule suudavad nad pakkuda sealsetele ettevõtetele konkurentsivõimelisi ja efektiivseid globaalseid transpordilahendusi.

Timmi sõnul on Valgevene transiidiäris oluline osa raudteetranspordil. „Hiina ja Valgevene vahel liikuvad konteinerrongid võimaldavad leida sünergia Aasia ja Baltikumi vahelises kaubaveos ning pakkuda paindlikumaid transpordilahendusi," ütles Timm. Ta lisas, et viimastel aastatel on Hiina investeerinud suuri summasid raudteetaristu arengusse, tänu sellele on Aasia-suunalise raudteetranspordi osatähtsus oluliselt kasvanud ja kasvutrend jätkub ka edaspidi.

Esialgu plaanib Balti Logistika Valgevenes alustada väikeste sammudega. „Valgevene turg on suurem kui kolme Balti riigi oma kokku, kuid konkurents on tihe ja turg killustunud," selgitas Timm, kelle sõnul on Balti Logistika lähiaja eesmärk Valgevenes kanda kinnitada ning aidata sealsetel ettevõtetel tarneahelaid optimeerida globaalseid transpordilahendusi efektiivsemaks muutes.