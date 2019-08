Julianus Inkasso neelas konkurendi alla

Julianus omandab tehinguga üle 60 000 uue aktiivse võlanõude, haarates endale Eesti suurima võlgnike andmebaasi.

„Inkassoäri on mahtude ja erinevate kogemuste kohaldamise äri,“ ütles Julianus Inkasso juhatuse esimees Ülar Maapalu. „Julianus Inkasso on tänaseks saavutanud märkimisväärse mahu, meil on hea meel kaasata Lowell Estonia protsessijuhtimise kogemus ning pakkuda klientidele veelgi tõhusamat krediidihaldusteenust.”

Julianuse juht peab oma ettevõtte trumbiks ennekõike viimastel aastatel tõsiselt arendatud IT-võimekust, millega loodab tööd erinevate nõuete puhul muuta efektiivsemaks.

„Täienenud andmebaas annab võimaluse teha makselahenduste leidmiseks kõige täpsemad ning õiglasemad otsused ning otsida lahendusi koos kliendi ja võlgnikuga,“ selgitas Maapalu.

Lowell Group omandas Eestis Lindorffi 2016. aastal ning on otsustanud tänaseks Eesti turult lahkuda. „Tehing võimaldab meil keskenduda Taani, Soome, Norra ja Rootsi turule. Meil on hea meel müüa oma ettevõtte Eesti äriüksus Eesti turuliidrile,“ lausus Lowelli juhataja Petri Koivunen.

Lowell Estonia on 22-aastase ajalooga ning Eesti üks juhtivaid inkassofirmasid. Ettevõtte mullune käive oli 1,77 miljonit eurot ning ettevõttes töötab 19 inimest. OÜ Julianus Inkasso 2018. aasta käive oli 2,47 miljonit ning ettevõttes töötab 33 inimest.

Tehingu järgselt OÜ Julianus Inkasso ja AS Lowell Estonia ühinevad ning ettevõtte ärinimeks jääb OÜ Julianus Inkasso. Julianus Inkasso tütarfirmad tegutsevad Lätis ja Leedus.