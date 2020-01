Julianus Inkasso tõi mullu klientidele tagasi üle 37 miljoni euro

Seda on 15 protsenti rohkem kui 2018. aastal.

"Tegemist on kaheksa aastat järjest läbi aegade edukaima aastaga meie ja meie klientide jaoks," rõõmustas ettevõte. "Oleme selle ajaga kasvanud neli korda. Meie valitud strateegia – olla efektiivseim - on toonud meile jätkuvat edu. Meie kliendid tahavad saada oma raha tagasi ning kui olla selles edukas, siis on kliendid sinuga."

Sellel aastal tähistab Julianus Inkasso oma 25. juubelit. Selle aja jooksul on menetletud üle kahe miljoni nõude ning kokku on klientidele toodud tagasi 290 miljonit eurot.

Eelmise aasta kõige suuremaks sündmuseks peab Julianus Inkasso Eestis oma pikaaegse konkurendi, 23 aastat turul tegutsenud AS Lowell Eesti (endise nimega Lindorff) omandamist. Sellega suurendati oma nõudeportfelli 60 000 nõude võrra.

"2020. võiks inkassoturul pigem karta rahutut aastat. Kulud kasvavad, kapitali hind kasvab, kuid töö maht ei suurene. Tõenäoliselt peavad mõned tegijad lõpetama tegutsemise," tõdes inkassofirma.