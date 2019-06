Jumalaema kiriku taastamiseks on seni raha välja käinud väiksemad toetajad, mitte üksteise võidu annetada lubanud Prantsuse rikkurid

Pigem on esimesed annetused laekunud Notre Dame’iga seotud heategevusorganisatsioonide kontodele eraisikutelt Ameerikast ja Prantsusmaalt, kirjutab Bloomberg.

Need summad võimaldavad tasuda nende 150 töömehe töötasud ja ehitusarved, mida on nõudnud 15. aprillil toimunud tulekahju tagajärgede likvideerimine ja kiriku taastamine. Sel kuul antakse üle ka esimene suurem, 3,6 miljoni euro suurune eraannetusi koondav tšekk, mis on mõeldud katedraali taastamiseks.

Lubasid ligi miljardi annetada

„Suured doonorid ei ole maksnud mitte sentigi,” märkis Notre Dame’i pressiesindaja Andre Finot. „Nad tahavad enne raha andmist teada, millele täpselt see läheb – et see ei kuluks ainult tööliste palkadele,” lisas ta.

Prantsuse rikkaimad ja mõjukamad pered ning ettevõtted lubasid pärast legendaarse kiriku põlemist annetada selle taastamiseks kokku ligi miljard dollarit ehk 900 miljonit eurot. Loetud tunnid pärast õnnetust jäi isegi mulje, et nad justkui oksjoni korras püüdsid üksteist annetatavate summade suurusega üle trumbata.

Sellega kaasnes ka palju kriitikat, kuna leiti, et pigem oli annetuste tulv Prantsuse rikkurite edevuse väljendus, kui tõesti ajendatud soovist head teha. Artemise grupi omanik Francois Pinault, kellele kuuluvad sellised legendaarsed kaubamargid nagu Gucci ja Saint Laurent, lubas annetada 100 miljonit eurot. Prantsuse energiakontserni Total tegevjuht Patrick Pouyanne lubas teise sama suure summa lisada.