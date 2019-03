Jürgen Ligi: asjatundmatu on keskenduda reservidele

Õige tasakaalu puhul reservid headel aegadel luuakse ja nad vähenevad kehva majanduskasvu ajal. See õige tasakaal on struktuurne tasakaal.

Pilt, nagu oleks Reformierakonna valitsused elanud reservide arvel, on täiesti vale. Me tegime kõik eelarved ülejäägiga, et vastata ja EL-i tasakaluarvestusele. Aga kuna kogu Euroopas oli ränk kriis ja sellele järgnes meie partnerite Soome ja Venemaa mõjud, oli kehv Eesti majanduskasv põhjus hoida struktuurtasakaalu juures väikest nominaalset miinust. Lisaks sellele moonutavad reservide pilte ühekordsed tegurid, millest suuremad on olnud EL-i raha maksed, laenud ning kapitalipaigutus, suurim neist Auvere elektrijaamaga seoses.

Ratase valitsus on käitunud täiesti vastupidi, on kiirele majanduskasvule vaatamata planeerinud nii struktuurset kui nominaalset miinust ning lodeva rahanduse tõttu saanud ka planeeritust suurema. See tõesti sööb reserve ka tegelikult. Halvendada oskasid nad ka eelmise valitsuse viimast 2016. aasta tasakaalu, mis ka pilti moonutab.