Jürgen Ligi: kulutada oskab igaüks, eelarve tuleb 2023. aastaks viia struktuursesse tasakaalu

“Kulutada oskab igaüks, aga ainus tõeliselt tähtis asi, mis eelarvet iseloomustab, on, kas tulud ja kulud on kooskõlas omavahel ja majandusolukorraga. Neli aastat nad seda pole olnud ja tuleval aastal püstitame rekordi,” ütles Ligi.

Ligi sõnul on korras riigirahandus olnud aastaid Eesti auasjaks. “Mina sain rahandusministrina esitleda graafikuid, kus Eesti eelarve seis on Euroopa parim, mis ei seganud olla ka suurim investeerija, kulutada 2% SKPst kaitsele, parandada kiiresti sotsiaalolukorda ja olla eeskujulik hariduses,” meenutas Ligi.

“Nüüd on graafikud nagu ümber pööratud. Eesti on ainus riik, kus struktuurne miinus järgmisel aastal kasvab, Eesti struktuurne miinus on Euroopa suurim ja võlakasv kõige kiirem. See on vastutustundetu ja riiklik häbi,” ütles Ligi.

Tema sõnul ei päde peaministri, rahandusministri ega rahanduskomisjoni jutt, et see tuleneb rasketest aegadest. “Struktuurses arvestuses on halb aeg juba maha arvestatud, seda miinust on Ratase valitsus tootnud ka väga headel aegadel ja sellest ei tulda ajaga ise välja, nagu nad väidavad,” selgitas Ligi.

Ligi sõnul on tema arvates eelarvele tehtud kõige olulisem muudatusettepanek viia eelarve struktuursesse tasakaalu aastaks 2023. “Palun riigikogul seda kindlasti toetada,” lõpetas Ligi.