Jürgen Ligi SEB rahapesuskandaalist: tõsine on see lugu

Ligi nentis, et teda huvitab eelkõige aeg, mil SEB puhul võimalikust rahapesust räägitakse, kirjutab Äripäev.

"Rahapesu on ajas aina karmimalt defineeritud ja reguleeritud ning põhimõtteliselt võiks ka Selveri puhul ahhetada, et sealt liigub kuritegelik raha läbi," rääkis ta. "Et see liigub pankades, on ju ootuspärane, ainult et järeldused on eri aegadel erinevad."

SEB teatas täna pressiteates, et Rootsi telekanali SVT uuriv saade „Uppdrag granskning" paljastab, et ka SEB on seotud rahapesuskandaaliga Balti riikides.

Panga teatel, on saate käsutuses materjalid, mis puudutavad SEB-d. Panga sõnul kavatsevad nad hinnata saates esitatavat infot ja võrrelda seda oma analüüsidega.

Pank sai SVT-lt küsimused, kuid ei tea saate täpsemat sisu. „Kui selgub uut infot, millest me polnud teadlikud, siis tegeleme sellega koheselt," seisis panga pressiteates, milles lisati, et SEB võtab rahapesuga seotud kahtlusi tõsiselt.

Pank märkis, et analüüsib pidevalt ka ise oma tegevust ja hindab riske nii Balti riikides kui teistel turgudel.