Jürgen Ligi värske skandaali valguses: Jüri Ratas peaks ametist tagasi astuma

"Teeks nüüd nii, et Ratas mängib korraks munadega ja riigimeest ja astub tagasi. Ei tema ega Helme ole valinud oma lähemaid abilisi ausat tööd tegema," kirjutab Ligi sotsiaalmeedias ning lisab, et Ratase ja Helme enda motiivid pole olnud ausad ning avameelsed.

"Kui ainult Porto Francost rääkida, siis mõlemad on seda kummalist ühe projekti eelistamist erilise kirega isiklikult kaitsnud, kui eriti olulist asja Eesti majandusele. Ja keegi teine pole sellest aru saanud."

Ligi väitel teadis Helme juba Kalev Kallo süüdimõistmise järel oma raadiosaates kinnitada, et see polnud juhus, et see juhtus just enne abielureferendumi esimest lugemist. "Enne, kui jõudsin selle lõpuni meenutada, tuli uudis, et pole juhus, et Kracht ja Korb just enne teist hääletust kinni nabiti. Homoteerull seega ikka," märkis ta. "Teine ja tõenäolisem variant on, et mõned lõpuks ikka kinni nabitakse ja süüdi mõistetaks. Pigem pidanuks see juhtuma varem."

Martin Helme märkis ennist Facebookis, et küsimusi tekitas tema jaoks ajastus. "Päev enne olulist ja nappi hääletust riigikogus tullakse lagedale viimaste aastate suurima korruptsioonisüüdistusega. Süüdistustega, mis mõistetavalt määrivad võimuerakondi ja mille ümber lükkamiseks pole meil ei aega ega piisavat infot enne homset olulist hääletust. Ma mõistan, et uurimisorganid ei pea oma tegevust sättima riigikogu päevakorra järgi, paraku praegu jääb asjale just selline maik juurde."

Täna pidasid kaitsepolitseiameti töötajad Porto Franco kinnisvaraarendusega seotud võimalikes korruptsioonikuritegudes kahtlustatavatena teiste seas kinni Hillar Tederi ja rahandusministri nõuniku Kersti Krachti ning kahtlustus esitati Eesti Keskerakonna peasekretärile Mihhail Korbile.