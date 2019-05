Jüri Mõis põrutab Sõnajalgade Aidu vaidluse osas: see on riigi alavääristamise katse. Kust tuleb jutt, et ettevõtjat ahistatakse?

„Minu arvates on see üles puhutud lugu üldse,” märgib ärimees. Ta toob näiteks hiljutise uudise, kus öeldi, et Sõnajalad sulgevad tuulikutootmise Eesti ja viivad selle Malaisiasse ning Hiinasse. „Tegelikult seda Eesti tehast pole olemas – ja pole ka kunagi olnud. Täielik udujutt!” räägib Mõis. Ta põhjendab seda sellega, et Sõnajalgadel pole Eleoni tuulikutele ühtegi teist klienti peale nende endi.

Ka kritiseerib ta Sõnajalgade hiljutist väidet, et kuna tarbijakaitse ja tehnilise järelvalve amet (TTJA) ei lubanud neil Aidu pargis ohutustöödega edasi minna, siis maas olevad tuulikulabad sai vihmaveest kahjustatud, mistõttu hindavad ärimehed neile tekitatud kahju poole miljonini. „Jälle, kuidas see saab võimalik olla?” küsib Mõis.

Ärimees on seda meelt, et kaitseministeeriumi ja TTJA poolt peatatud ehitustegevus Aidus kindlasti ei kvalifitseeru ettevõtja ahistamise alla. „Minu meelest on see riigi alavääristamise katse. Ma ei tea, kust kohast on see mõte tekkinud, et sellega ahistatakse ettevõtjat,” põhjendab ta.

Mõis võrdleb Sõnajalgu riikliku lennufirma Nordica esimese juhi Erik Sakkoviga. „Siis, kui ta lahti lasti, siis tõi juhtkond põhjenduseks, et lendamise asemel pööras ta liiga palju tähelepanu disaini küsimustele. Minu arust Sõnajalgade kohta võib ka öelda, et rohelise energia tootmise asemel nad pööravad liiga palju PR-i küsimustele tähelepanu. Elektrit ei tulegi, aga juttu kui palju,,” räägib ta.