Mõisa arvates on väga vähe neid, kes söandavad teisest sambast raha välja võtta: “See on siililegi selge, et raha välja võtta pole kasulik.”

“Tõenäoliselt see niimoodi läheb, et poliitikud saavad öelda: “Vot! Tegime ära!”, aga tegelikku tulemust või muudatust nad esile kutsuda ei suuda. Praegu paistab küll nii, et neil see ajutrust taga on väga hõre,” rääkis Mõis.

