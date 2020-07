Jüri Ratas: kui Ülemkogul kokkulepet ei sünni, siis on see ääretult halb, vilets ning nõrk signaal väljapoole. See on läbikukkumise signaal

Ülemkogu on kestnud juba alates reedest. Kuidas olukord Brüsselis on?

Keeruline ja töine.

Kas vastab tõele, et Prantsusmaa president Emmanuel Macron enesevalitsuse kaotas?

Ei.

Info, et Emmanuel Macron öösel rusikaga lauale lajatas, ei vasta tõele?

Olukorrad on keerulised ja kui te küsite, et kas keegi kaotas enesevalitsuse, siis ma vastasin teile , et ei.

Kas on loota, et Charles Micheli 390 miljardi eurose kompromissettepanekuga kuskile jõutakse?

Sellele hetkel vastust ei ole. Tunnetuse pinnalt see ei ole reaalne pakkumine, seda ei ole reaalselt laual. See võiks olla mingisugune tee kompromissini. Selle pinnalt läksime täna hommikul siinse aja järgi kell kuus lahku ja alustame õhtul jälle uuesti.

Milles põhilised lahkhelid seisnevad: on see toetuste summa, kontrollimeetmed, mida kasinust pooldav nelik välja on käinud, on see vetostamine?

Need on kolm põhjust. Üks on taaskäivitamiskava suurus koos jaotusega, toetused versus laenud. Teine on tingimuslikkus, mis on seotud juhtimisega. Kas seal peaks olema ühehäälsus või ei peaks olema. Kolmas põhjus on seotud sellega, kuidas sõnastada koos taaskäivituskavaga õigusriigi põhimõtted. Tahan toonitada, et ükski riik ei ole õigusriigi põhimõtte vastu. Kõik seda toetavad ja ütlevad, et see on Euroopa alusväärtus, aluspõhimõte.

Meedias on näha fotosid, et Soome peaminister Sanna Marin on kasinust toetavate riikidega ühe nõupidamislaua taga.

Nende piltide põhjal ei saa järeldusi teha. Siin istuvad paljud erinevate riikidega laua taga. Ka minul on olnud palju kahepoolseid kohtumisi. Eks kõik püüavad leida lahendust selles keerulises olukorras. Kui võtan enda 3,5 aastase perioodi peaministrina, siis nii keerulist Ülemkogu ei ole olnud. Seda räägivad ka need, kes on ka kauem Ülemkogu laua taga olnud. Seis on väga raske ja teema on väga keeruline.

MFF ( ELi pikaajaline eelarvekava, mitmeaastane finantsraamistik 2021-2027-K.K), mida me pole saanud seoses koroonaga silmast silma arutada ja see vastutus, mis riigijuhtidel on. Keegi ei lahku siit ainult rõõmsa näoga, see on selge. Siin ei saa keegi öelda, et mina võitsin ja nemad kaotavad. Kõik saavad aru, et võit on siis kui on kokkulepe. See on võit Eesti inimestele, Euroopa Liidu inimestele, see on väga tugev sõnum turgudele, majandusele , ettevõtlusele. Ja ka valmisolekule järgmiseks koroonalaineks. Kokkulepe on võit, aga see kokkulepe sisaldab endas väga palju keerulisi kompromisse. Seda näitab juba see, et tulime siia reedel ja sellest on saanud uus nädal ja esmaspäev.