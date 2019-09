Jüri Ratas maksudebatist: kui see läheb ainult maksukoormuse pinnale, pole mõtet seda debatti üldse pidada

„Ehk peab mõtlema, kas negatiivse keskkonnamõju tekitamine on piisavalt maksustatud,“ tõi Ratas näite, lisades, et ta ei räägi siin järgmise või ülejärgmise aasta eelarvest. Ratase sõnul peaks see arutelu kestma 3,5 aastat, et need teemad saaksid tulevastel valimistel tõhusa kandepinna.

Küsimustele vastates tõdes Ratas aga, et kui debatt läheb ainult maksukoormuse pinnale, siis seda debatti ei ole üldse mõtet pidada.

Ratas märkis oma ettekandes, et Eesti majandusel läheb hästi ja kiire kasv on hõlmanud pea kõiki sektoreid. Samas teame, et suvel aeglustus nii ekspordi kui tööstustoodangu kasv ning ekspordivõimalused pole enam nii soodsad.

„Aastaid kestnud tugev taganttuul on hakanud pöörduma,“ märkis peaminister, lisades, et 2% majanduskasv ei ole midagi sellist, millega rahule jääda – meie majandus on võimeline kiiremini kasvama. Majanduskasvu kiirendamise põhialuseks on aga ettevõtjate tegevus ja nutikus.

„Kasvu kiirenemine sõltub sellest, kas Eesti ettevõtted muutuvad tootlikkumaks, suurendavad oma konkurentsivõimet, müüvad rohkem ja suurema raha eest,“ lausus Ratas.

Küsimuste voorus esitati Ratasele küsimus, mis on peaministri ametis sellist, mis sunnib sellest iga hinna eest kinni hoidma. „Seda ei olegi. Kui see tekib, siis ei maksa seda ametit pidada,“ lausus peaminister.

Küll aga märkis keskerakondlasest peaminister, et teda hoiab selles ametis vastutustunne. "Et me suudaksime täna teha midagi rohkem, et homme olla edukamad," lausus ta.