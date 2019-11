Jüri Ratas minister Järvikuga seotud skandaalist: valitsuses ei ole kohta huvide konfliktile ega korruptsioonikahtlustele

"See eeldab ühest ja adekvaatset reaktsiooni ka ministrilt endalt. Poliitilises juhtimises ega valitsuses ei ole kohta huvide konfliktile ega korruptsioonikahtlustele," arutleb Ratas sotsiaalmeedias.

"Samuti tehti eile "Aktuaalse kaamera" uudistesaates tõsiseid etteheiteid maaeluminister Mart Järvikule endale. Kavatsen temaga esimesel võimalusel kohtuda ning ootan selles olukorras ammendavaid selgitusi ning vastuseid," lisab Ratas.

Delfi kajastas eile, et maaeluministri nõunikul Urmas Arumäel lasub kahtlus huvide konfliktis. Tema advokaadibüroo esindab korraga kaht vastanduvat osapoolt. Prokuratuurile teatavaks saanud informatsiooni pinnalt on alustatud kriminaalmenetlust.

Kontrollitakse, kas advokaat on rikkunud seadust kui ta ministri nõunikuna andis ministrile nõu tema haldusalas oleva PRIA tegevuse osas, olles samal ajal süüdistatava kaitsjaks kriminaalmenetluses, kus PRIA peab kannatanuna seisma avaliku raha kasutamise eest.

Opositsiooniparteid Reformierakond ja SDE andsid eile teada, et nende hinnangul peaks Järvik ametist tagasi astuma. Oravapartei esimees Kaja Kallas märkis, et nad annavad EKREle aega esmaspäevani. "Juhul kui esmaspäevaks pole maaeluminister ametist lahkunud algatame riigikogus allkirjade kogumise, et avaldada talle umbusaldusust."

Sotside juht Indrek Saar sõnas, et Järvik ei teeni Eesti riigi ja rahva huve, vaid on igati soosinud oma nõuniku korruptsiooniohtlikku tegevust, mis on viinud kriminaalasja algatamiseni.