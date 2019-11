Jüri Ratas: M.V. Wool oleks pidanud vabriku kohe kinni panema

Jüri Ratas kinnitas, et usaldab veterinaar- ja toiduameti (VTA) tegevust. Endine maaeluminister Mart Järvik väljendas mäletatavasti korduvalt hoopis vastupidist seisukohta.

Ratas tegi ETV otseetris etteheiteid hoopis M. V. Woolile, vahendab ERR.

"Kui see listeeriabakteri skandaal algas, siis ma arvan, et see ettevõte oleks pidanud valima absoluutselt teistsuguse sõnumite ja avalikkuse ja toimetamise. Sel hetkel oleks tulnud tehas automaatselt sulgeda. Kas see nõuab kuu või poolteist, aga valiti teistsugune tee ja see on loomulikult probleem," rääkis Ratas.

Samas tuleb Ratase sõnul arvestada ettevõttes töötava 150 inimesega. "Ma loodan, et ühel hetkel see ettevõte saab oma äritegevusega edasi minna. Aga loomulikult toiduohutus, ohutus inimeste elule ja tervisele on kõige olulisem," lausus Ratas.

VTA otsustas eile varem hulgaliselt autasusid ja tunnustusi pälvinud ettevõtte tootmise sulgeda, viidates listeeriaohule. Eestis kaks ja Euroopa liidus veel kolm elu võtnud listeeriabakteri arvab Veterinaar- ja Toiduamet just M.V. Wooli kalatööstusest pärit olevat.