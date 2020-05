Jüri Ratas: töötasu hüvitise meede kehtib veel kuu aega. Tingimused on karmimad

Kohustuslikuks muutub tingimus, et ettevõtte käive või tulu peab olema vähenenud eelmise aasta juuniga võrreldes vähemalt 50 protsenti.

Lisaks peab ettevõte vastama ühele tingimusele järgmisest kahest:

• vähemalt 50%-le ettevõtte töötajatest ei ole kokkulepitud mahus tööd anda;

• vähemalt 50%-l ettevõtte töötajatest on vähendatud töötasu vähemalt 30% võrra või alampalgani;

Töötukassa hüvitab juunis töölepinguga töötajale 50% tema varasemast keskmisest palgast, aga mitte rohkem kui 800 eurot brutos ja mitte vähem kui on alampalk;

Tööandja maksab töötajale, kes saab töötasu hüvitist, brutotöötasu vähemalt 150 eurot (enne taotluse esitamist) ja tagab talle töökoha vähemalt järgmise 2 kuu jooksul.

Nüüdseks on antud meetme toel säilinud sissetulek rohkem kui 123 000 eestimaalasel ja töökohad ligi 16 000 ettevõttes.

Meetme pikendamise maksumus sõltub nii taotlejate ja nende töötajate arvust, saadud töötasude suurusest kui teistest teguritest jäädes vahemikku 50-70 miljonit, millest umbes pool kaetakse töötuskindlustusvahenditest ja teine pool ehk kuni 36 miljonit eurot Vabariigi valitsuse reservi vahenditest.

Sotsiaalminister Tanel Kiik sõnas, et peab oluliseks töötajate ja tööandjate toetamist ning laiaulatuslike koondamiste vältimist, kuna värbamine hiljem on keerukam ja väljaõpe kulukam. "Peame arvestama, et taotlejaid võib lisanduda ning soovime, et hüvitise taotlemise võimalus oleks eelkõige neil tööandjatel, kelle olukord on kõige raskem. Meetme pikendamiseks leppis valitsus kokku lisaks töötukassa vahenditele kuni 36 miljoni euro ulatuses eraldada vahendeid Vabariigi Valitsuse reservist," ütles Kiik.