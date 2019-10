Jüri Ratas tutvustas USA suurpankadele Eesti võitlust rahapesuga

"Eesti valitsus on pühendunud sellele, et siinne finantssektor oleks tugev ja turvaline. Oleme avatud riik ja probleemide ilmnemisel on meie lahendus nendega kiirelt ja läbipaistvalt tegeleda. Tänu finantsinspektsiooni heale tööle, rangemale seadusandlusele ning pankade soovile riske maandada, oleme praeguseks hoopis teises olukorras kui aastaid varem," ütles ta.

"Rahapesu on rahvusvaheline probleem ja koostöö USAga on selle vastu võitlemisel väga oluline," lisas Ratas pressiteate vahendusel. Ratas kohtus New Yorgis USA keskpanga föderaalreservi, JPMorgan Chase´i ja Citibanki esindajatega.

Peaminister kinnitas, et digiriigina on Eesti võtnud suuna finantssektori tulevikuriskide maandamisele, sest Eestil on pakkuda mitmeid digilahendusi, mis aitavad finantssektori riske innovaatiliselt avastada, ennetada ja maandada, näiteks kontrollida potentsiaalsete ostjate või partnerite tausta.

Peaminister Jüri Ratas kohtus esmaspäeval alanud USA-visiidil ka New Yorgis Balti Ameerika kaubanduskojaga ning ettevõtete esindajatega, et tihendada ärisidemeid kahe riigi vahel.

"Eesti ja USA suhted on juba praegu väga head, kuid äril on alati kasvuruumi," ütles ta. "Meil on, mida pakkuda. Eesti majandus on osa Euroopa Liidust, paindlik ja innovaatiline, meie IT-sektor ja e-riik on eeskujuks ka mujal maailmas. USA turg on suur ja siinsed võimalused meie eksportijatele ülimalt olulised," lisas ta.