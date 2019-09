Jüri Ratas: viimased paarkümmend aastat on meil olnud eelarvele väga konservatiivne lähenemine. Sellest on saanud mingi dogma, lausa usk

„Riigieelarve jääb ikkagi konservatiivseks. See on olnud selle valitsuskoalitsiooni kokkulepe, aga arvan, et pikemas perspektiivis on eelarve tasakaalureegliga seotud diskussioonid Eesti ühiskonnas väga teretulnud,“ lausus Ratas Lääne Elule.

„Näeme, et meist rikkamad riigid hoiavad hoopis teistsugust eelarve tasakaalu protsenti. Näiteks Soomegi. Samas räägime, et tahame Soomega sammu pidada, neile järele jõuda. See tähendab kiiremat arengut ja nõuab ka palju investeeringuid. Eesti ühiskonnas näeme, et meie infrastruktuur ja liiklusohutus ei ole valmis, meie investeeringud haridusse pole valmis, sama on toimetulekuga sotsiaalvaldkonnas,“ loetles Ratas.

„Eks eelarve tasakaalu reeglistiku juurde tuleb tulla nii Eesti-siseselt kui ka Euroopas. See on siiski rohkem järgmise riigikogu koosseisu küsimus, aga need arutelud tuleb enne ära pidada. Viimased paarkümmend aastat on meil olnud eelarvele väga konservatiivne lähenemine. Sellest on saanud mingi dogma, lausa nagu usk, ja seda ei tohi isegi arutada,“ lausus Ratas.

Jüri Ratase intervjuud saab lugeda tänasest Lääne Elust.