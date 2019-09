Jüri Ratase valitsus pani välisinvestorid Eesti tulevikus kahtlema

„Minu peamine eesmärk FICE esimehena on selgitada välja, mis staatuses on välismaalased ja välismaine kapital praeguses Eestis ning juhul kui minu kahtlused osutuvad tõeseks, veenda Eesti riigi juhte oma kurssi muutma,” ütles välisinvestorite nõukogu juhatuse esimees Heikki Mäki.

Ratase valitsuse poolt saadetavad signaalid ja väljaütlemised on nüüdseks rahvusvalises meedias Eesti riigi mainet kahjustanud, jättes tunde, et välismaalased ja väliskapital pole Eestisse enam nii oodatud kui varem.

„Ma pole kindlasti ainus kes nii mõtleb, kuid kahjuks on mitmed neist murelikest otsustamas, kas investeerida Eestisse või mujale,” lausus Mäki.

Otsesesed välisinvesteeringud omavad Mäki sõnul olulist rolli Eesti eduloos ning on vajalikud majanduse heale käekäigule. Investeeringute meelitamine riiki on suur väljakutse ning edu saavutamiseks tihedas võistluses teiste riikidega, on vaja esmalt näidata soovi.

„Kahjuks ebaõnnestub Eesti juba selles esimeses etapis,” tõdes Mäki. „Ma tunnen muret selle üle, mida toob tulevik.”

Eesti Välisinvestorite Nõukogu (Foreign Investor’s Council in Estonia, FICE) esindab Eestis asuvaid Austria, Briti, Prantsuse, Taani, Soome, Saksa-Balti, Hollandi, Norra ja Rootsi kaubanduskodasid, äriklubisid ja turunduskontoreid. Üheskoos esindavad need üheksa riiki enam kui 80% välismaisest otseinvesteeringust Eestis.