Jurist selgitab: mida teha, kui koroonaviirus halvab töö ehitusobjektil. Kas vääramatu jõud vabastab vastutusest?

Kas koroonaviirus ja selle tagajärjed võrduvad automaatselt vääramatu jõu olukorraga?

Seaduse kohaselt on vääramatuks jõuks asjaolu, mida võlgnik ei saanud mõjutada ja mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud temalt oodata, et ta lepingu sõlmimise või lepinguvälise kohustuse tekkimise ajal selle asjaoluga arvestaks või seda väldiks või takistava asjaolu või selle tagajärje ületaks (VÕS § 103 lg 2). Seadus jätab seega küllaltki suure mänguruumi vääramatu jõu mõiste sisustamiseks. See tähendab, et iga konkreetse juhtumi puhul tuleb eraldiseisvalt hinnata, kas tegemist on vääramatu jõu olukorraga või mitte. Samuti tuleb meeles pidada, et töövõtulepingutes võib olla juba määratletud, millised olukorrad selle konkreetse lepingulise suhte puhul vääramatu jõu alla kuuluvad. Sellisel juhul prevaleerib leping.

Selleks, et mingi olukord kuuluks seaduse kohaselt vääramatu jõu alla, peavad olema täidetud järgmised eeldused: 1) esineb kohustuse täitmist takistav asjaolu; 2) takistav asjaolu oli ettenägematu (hinnatakse lepingu sõlmimise hetke seisuga); 3) takistavat asjaolu ei ole põhjustanud kohustust rikkunud pool enda tegevuse või tegevusetusega; 4) takistav asjaolu on kohustust rikkunud poolele vältimatu ja ületamatu ehk kohustust rikkunud pool ei saa vältida või ületada selle asjaolu mõju tema kohustuse täitmisele. Seega tuleb tõdeda, et koroonaviirus ja selle tagajärjed ei võrdu automaatselt vääramatu jõu olukorraga. Igat konkreetset juhtumit tuleb eelnevalt väljatoodud eelduste raames eraldiseisvalt analüüsida.

Järgmisena tuuakse välja kolm tüüpjuhtumit ja analüüsitakse, kas sellised olukorrad võiksid kuuluda vääramatu jõu alla.

Kas tegemist on vääramatu jõu olukorraga, kui ehitustöövõtja ei jõua ehitustöid õigeaegselt valmis põhjusel, et ehitustöölised on haigestunud koroonaviirusesse?

Täna teavad kõik, et teiste inimestega tuleb hoida distantsi ja üldse on parem viibida kodus ning teha tööd kodukontorist. Kahjuks ei ole see võimalik ehitusel, mistõttu käib ehitusobjektidel töö edasi. Mis saab aga siis, kui ehitustöölised haigestuvad koroonaviirusesse ega saa enam ehitustöödega jätkata? Kas sellist olukorda saab pidada vääramatu jõu olukorraks, mis õigustaks ehitustöödega hilinemist?