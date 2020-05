Jurist selgitab: näomaskide turustamise metsik lääs- mida peab teadma?

Advokaadibüroo Hedman Partners jurist Johanna Rähn rõhutab, et Euroopa turule on tulnud väga palju uusi näomaskide pakkujaid, kelle sertifikaadid või tootemärgised on puudulikud või suisa võltsitud. "Seni toiminud tööstus ei jõua sammu pidada plahvatuslikult kasvanud globaalse nõudlusega ning maskide ostmisel tuleb ostjal olla ettevaatlik, kuna juurde on tekkinud neid, kes üritavad turustada ebapiisava dokumentatsiooniga või halvemal juhul ka ohutusnõuetele mittevastavat kaitsevarustust," hoiatas Rähn.

Ka meditsiiniasutustele saadetud maskide hulgas on teatavasti olnud mitmeid hankeid, kus maskid ei vasta kaugeltki nõutud kvaliteedile ega taga eesliini töötajatele vajalikku ohutust.

Euroopa Liidus müüdavate FFP2 ja FFP3 maskide puhul peavad juristi sõnul nende tehnilised omadused, kvaliteet, dokumendid ja tootemärgistus olema kooskõlas Euroopa Liidu nõuetega. FFP2 ja FFP3 maskidel peab olema vastavussertifikaat, mis tõendab nii hindamise läbimist kui ka vastavust kvaliteedinõuetele. Lisaks peab maskidel olema ka CE-märgis, mille abil saab tuvastada maskide päritolu ja tootjat.

"Kaitsemaskid peavad läbima kontrolli ning saama heakskiidu - praeguse seisuga annavad näomaskide vastavussertifikaate Euroopa Liidus välja üle kolmekümne akrediteeritud labori, kes on kriisi ajal selgelt üle koormatud. Lisaks ei ole haruldased olukorrad, kui toode vastab küll tehnilistele kvaliteedinõuetele ja on sertifitseeritud, kuid seda on võimatu Euroopa Liidus müüa ebapiisava tootemärgistuse tõttu," tõi Rähn näite. Kaitsemaskide müügil peab maskide asjakohase dokumentatsiooni tõestama nende tootja.

Erandid on siiski võimalikud

Seoses isikukaitsevahendite puudusega on Hedman Partnersi juristi sõnul maskide tootjal võimalik dokumentatsiooni nõuetest pääseda, kui maskid ei lähe müügiks laiemale üldsusele, vaid on kasutuseks ainult meditsiinitöötajatele või riigiasutustele.

"Sellisel juhul peavad maskid olema kooskõlas tehniliste nõuetega, kuid vastavushindamise läbimisel kehtib nö lihtsustatud kord. Näiteks tehakse kindlaks, kas maskid vastavad tehnilistele omadustele ja ohutusnõuetele," selgitas Johanna Rähn.