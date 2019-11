Jurist vastab: firma pani uksed kinni. Kas töötaja saab nõuda tööandja pankroti väljakuulutamist?

Lugeja küsib: Meil oli kolme töötajaga väike ettevõte, mis tegutses selle aasta juulikuuni, siis ütles ettevõtte juht, et tellimused said otsa ja oodaku me kodus kuni uute tellimuste tulekuni. Augustikuu eest maksis ta meile veel välja töötasu alammäära, kuid nüüd ei ole juba mitu kuud maksnud ning oktoobri algusest ei vasta enam ka ühelegi kirjale ega telefonikõnele, ettevõtte uksed on kinni, maja küljes olev postkast on kirju ääreni täis. Kuulsime tuttava kaudu, et ettevõtte ainus juhatuse liige läks oktoobris perega talveks ära Taisse. Kuidas ma peaksin käituma, et veel midagigi sellelt ettevõttelt kätte saada ja tööleping lõpetada?

Vastab Meeli Miidla-Vanatalu, Tööinspektsiooni peadirektori asetäitja: Kirjeldatud olukorras rikub tööandja oma põhikohustusi ehk ei võimalda töötajale töötamist ega maksa ka töötasu.

Töölepingu seaduse põhimõtteid järgides oleks töötaja juba septembris saanud tööandjat hoiatada, et kui olukord kestab veel vähemalt kaks nädalat, siis on ta sunnitud töölepingu erakorraliselt üles ütlema tööandja kohustuste rikkumise tõttu töölepingu seaduse § 91 lõike 2 alusel. Kahe nädala ehk mõistliku aja möödumisel oleks töötaja saanud ka oma erakorralise ülesütlemisavalduse tööandjale ära esitada, näitamaks oma soovi tööleping lõpetada.

Oluline on, et hiljem saaks töötaja tõendada, et ta on ülesütlemisavalduse tööandjale esitanud (nt väljavõte e-kirjast, tähitud kirja väljastamist või väärkirja saatmist tõendavad dokumendid). Seda kõike saab aga vajadusel teha ka veel praegu, kuigi võib eeldada, et neid avaldusi keegi tööandja poolelt vastu võtmas ei ole ning ilmselt ka lõpparve väljamaksmist sellises olukorras ei toimu.