Juss Haasma: vabakutselisena tuleb ise väga palju vaeva näha

Tänapäeva inimeste elustiil on muutunud kiireks, palju tegevusi tehakse jooksu pealt ning töö ja vaba aja piirid on aina rohkem hägustumas. Meie hulgas on palju vabakutselisi, kes on võimaldanud endale töötada vastavalt enda loodud graafikule ja eri projektide käigus koguda uusi kogemusi ning tutvuda erinevate inimestega. Sellise elustiili juures on väga ustavateks kaaslasteks nutividinad ja erinevad tehnoloogilised lahendused, mida hõlpsasti endaga kaasa võtta.

Üks tuntud Eesti vabakutseline näitleja on mitmetes lavastustes, seriaalides ja telesaadetes kaasa löönud Juss Haasma, kellele meeldib vabakutselise elu sellepärast, et töö kõrvalt jõuab tegeleda ka enesetäiendamise ning muusikaga. „Mulle on lisaks teatrile väga südamelähedane muusika ja selle maailma võlud. Paljud lavastused, kus osalenud olen, on suuresti seotud muusikaga – näiteks „Kremli ööbikud“, „Raudmees“, „West Side Story“, „Kaunitar ja koletis“ ning teised,“ ütles Juss.

Vaatamata sellele, et tal on võimalik tööd ja suurimat kirge tihti kombineerida, ei ole vabakutselise elu Jussi jaoks alati kerge olnud. „Alguses oli väga raske ennast üles töötada ja jalga ukse vahele saada,“ sõnas ta. Samuti toob tema ametikaaslaste jaoks hetkel kehtiv olukord ja niinimetatud uus maailm tuleviku osas palju ebaselgust. Siiski usub Juss, et kõik on normaliseerub kiiresti.

„Vabakutseliseks olemise juures tuleb ise meeletult vaeva näha, et tööd ja projekte tulevikus oleks ning juurde tuleks. Teisalt ei saa unustada ka aega iseendale. Minu elus on olnud aastaid, kus olen nagu orav rattas, kes jookseb projektist projekti, ja siis vahelduvad need jälle rahulikumate perioodidega,“ ütles Juss. Nüüd, kus ta on saanud rohkem puhata, sooviks Juss jälle uutesse töödesse ja projektidesse sukelduda. Ka tema uusima projekti, parasjagu käimasolevad suvised Jaak Joala kontserdid, on publik hästi vastu võtnud.

Varem olid just kontserdid ja ürituste korraldamine Jussi jaoks uus maailm, sest siis oli ta peamiselt hõivatud teatritööga. „Teatris tehakse mitu kuud lavastusega proovi ja esietenduseks oled kõik hirmud ja ebakindlused loodetavasti ületanud.“ Kontsertide või ürituste puhul ei ole nii pikka prooviperioodi, seega pabistas ta algusaastatel selliste projektide juures rohkem.

„Kogemusega kasvas enesekindlus ja usk, ning edasisi väljakutseid ma juba nautisin. Võib-olla said need üheks osaks minust. Väljakutseid ei tohi karta, sest igast väljakutsest saab enda kohta midagi uut teada,“ sõnas Juss. Kõige olulisemateks asjadeks, mis aitavad tööd hästi teha, peab ta ettevalmistust, proove, trenni, tööd enesega, head läbisaamist iseendaga ja häid lavapartnereid.

Kui korraga on käimas mitu projekti ja ka muud asjad vajavad ajamist, siis leiavad kõik palju abi tehnoloogiast. Nii ka Juss, kes organiseerib ise laval käimise kõrvalt ka erinevaid üritusi, mida on ajaga hakanud aina rohkem juurde tulema. „Ilma arvutita on raske kõige planeerimist ette kujutada, sama asi on ka telefoniga,“ kinnitas ta.

Huawei MatePad Pro

Tegelikult on heaks variandiks nende kahe seadme kombineerimisel hoopis tahvelarvuti. „Muidugi ei asenda tahvelarvuti kunagi täielikult sülearvutit ja nutitelefoni, kuid paljusid tegevusi saab selle hõlpsasti kaasaskantava seadmega lihtsustada,“ sõnas tehnoloogiaettevõtte Huawei Eesti koolitusjuht Jekaterina Mishina. Näiteks uusim, kohe Eesti turule jõudev MatePad Pro on elegantse disaini ja suure selge ekraaniga tahvelarvuti, mille aku peab igas olukorras vastu kaua ja 2,5-tunnine laadimine annab sellele piisavalt jõudu 12-tunniseks töömaratoniks. Seega ei jää teel olles täitmata ükski oluline tööülesanne ja aega jääb ka meelelahutuseks või enesearenguks.

Just nimelt enesearengule on uued nutiseadmed aina enam kaasa aitama hakanud. „Väga populaarsed on erinevad harivad rakendused, mille abil saab vabal ajal uusi oskusi ja teadmisi omandada. MatePad Pro tahvelarvuti töötab populaarse AppGallery äpipoega, kust saab alla laadida nii vabakutselise eluks või kontoritööks vajalikke rakendusi kui ka meelelahutust,“ ütles Huawei koolitusjuht.

Huawei MatePad Pro

Uute tahvalarvutite eriti kasulikuks omaduseks on funktsioon, millega saab sarnaselt sülearvutile töötada mitmes aknas korraga. Samuti teeb igapäevaelu väga mugavaks võimalus korraga mitme seadme vahel töötada – näiteks kirjutada tahvelarvuti ekraanil teksti nutitelefoni, esitada telefoni salvestatud muusikat läbi tahvelarvuti kõlarite ja võtta sealt vastu kõnesid.