Justiitsministeeriumi kantsler sai üle 10 000 euro preemiat

"Antud muutuvpalk määrati kantslerile. See koosneb kahest osast – 1415 eurot maksti välja esimesel poolaastal ja 8800 teisel poolaastal saavutatud heade töötulemuste eest," ütles justiitsministeeriumi avalike suhete juht Katrin Lunt.

Kokku sai Saar preemiat 10 215 eurot.

"Vastavalt ministeeriumi palgajuhendile määratakse tulemuspalka tööplaanis fikseeritud, arengu- ja hindamisvestlusel või muul kujul kokkulepitud tulemuste saavutamise eest. Käskkirjas need välja toodud ei ole," lisas Lunt.

Enamasti on ametnikele makstav preemia muutuvpalga osa. Sinna hulka arvestatakse ka lisatasud kellegi teise töö tegemise eest. Muutuvpalk on riigiasutustele mugav viis selgitada, et selle seas on töökäte puudusest tehtav töö, üle oma lati jõudmine jms. Lisaks muutuvpalgale on mõnes asutuses ka eraldi preemia.

Tänavu maksid riigiorganisatsioonid - ministeeriumid ja nende hallatavad asutused - rohkem kui seitse miljonit eurot oma töötajatele preemiarahaks.