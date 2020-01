Juubelihõngulisest Davosi üritusest sai kliimavõitluse polügoon

„Meie maja on leekides,” püüdis Greta Thunberg maailma eliidi südameisse pugeda, vahendab The Guardian. „Teie tegevusetus õhutab leeke iga tunniga. Me palume teil tegutseda, kui te armastate oma lapsi üle kõige.” Teine oodatud esineja, Donald Trump uhkustas, et on liitunud puude istutamise kampaaniaga, ja rõhutas, et praegu pole pessimismi, vaid optimismi aeg.

Davosi kogunemisi, mille ametlik nimetus on majandusfoorum (WEF ehk World Economic Forum), peetakse vabaturu pooldajate kokkutulekuks. Seekord on neli päeva kestva kohtumise päevakorras eelkõige kliima soojenemise küsimus – eriti ajal, kui Austraalias lõõmavad katastroofilised maastikupõlengud. Ka WEF-i õhkkond läks kliima soojenemise tõttu palavaks.

Klaus Schwabi algatatud üritusele koguneb tuhandeid poliitikuid, äri- ja arvamusliidreid, samuti meelitab see ajakirjanikke. Üliturvatud Davosi asulas peetakse palju avalikke ettekandeid, kuid suletud uste taga toimuvad arutelud ja üks-ühele-kohtumised on kindlasti huvitavamad.