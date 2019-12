Juudi kogukonna tellimusest idee saanud küünlakuller kogub populaarsust, firma plaanib Eestist väljapoole laieneda

Küsimusele, kas ettevõtmine sai alguse turul valitsevast nõudlusest või isiklikust vajadusest, vastab Palgi: mõlemast. Ettevõtte üks omanik Antons Jurčenko, täitis 6 aastat tagasi Juudi kogukonna tellimust ühel Riia kalmistul, kus sooviti haudade kaardistust ning seejärel tellimiskeskkonda hauahooldusteenuste tellimiseks. Seejärel oli tema mõned aastad riiulis ning hakkas asutajate peades isiklikust vajadusest tulenevalt küpsema ning arenema. Nimelt olid firma asutajad ise korduvalt lõhkise küna ees, kui vanaema palve oli Räpina või Kivi-Vigala surnuaias hauad korda teha. Või veelgi hullem, kui surnuaia sihtpunkt oli Ukrainas või Lätis nagu Antonsil. „Terve 2019 suve tegelesime Baltikumi turunõudluse kaardistamisega ning hingedepäeva küünlakampaania oli esimene katse turult laiemat tagasisidet saada,“ tõdes ta.

Hingedepäeval toimetati nelja linna ehk Tallinna, Tartu, Viljandi ja Pärnu kalmistutele üle 300 küünla.

Palgi sõnul kõnetatakse detsembris esimest korda ka venekeelset tellijaskonda ning nendegi tagasiside on olnud soe. Praegu kasvatatakse tasapisi endale kevadeks kliendibaasi ning valmistatakse ette tehnoloogilist lahendust suurema hulga kalmistute kiireks kaardistamiseks. „Kaardistatud kalmistud on meie teenuste pakkumiseks ning Eestist välja laienemiseks ainuvõimalik lahendus,“ lausus Palgi. Vastasel juhul ei räägi klient ning teenusepakkuja ühte keelt ja teenuse osutamise asukoha väljaselgitamine võtab kõigilt liiga palju aega ja energiat. Sestap peab ettevõte end sisult isegi rohkem tehnoloogiaettevõtteks.

Lisaks küünlakulleri teenusele pakub ettevõte ka haudade hoolduse teenust. Selle vastu tunti Palgi kinnitusel palju huvi juba hingedepäeva paiku. Firmaga on ühendust võtnud paarkümmend ettevõtet ja eraisikut, kes soovivad enda kodu lähedal asuval kalmistul neile abikäsi ulatada. Palgi tunnistab, et selline tähelepanu ning huvi on olnud üllatav. „Samas nii me seda teenust tulevikus näemegi - teenust osutavad regioonis elavad inimesed ning kliendi jaoks on üks tellimiskeskkond ja üks teenusepakkuja sõltumata sellest, mitmele kalmistule ta hooldusteenuseid vajab. Nii nagu Boltki - igaüks võib olla taksojuht, kuid takso tellime Boltiga ning teenuse kvaliteedi ja teostamise eest vastutavad nemad,“ räägib Palgi.

Kuna hooldusteenuse pakkumine konkureerib praegu jõuludega, sellele teenusele ka eraldi ei rõhuta. Palgi sõnul algab hooldusteenuse hooaeg kevadel. „Hakkame teemast suuremalt rääkima uuel aastal ning hakkame siis ka pakkuma erinevaid taskukohaseid pakette - ühekordsetest kuni kuutasulisteni,“ kirjeldab ta.

Nii küünlaviimine kui ka hooldusteenused on Palgi sõnul praegu kõige populaarsemad suuremate linnade kalmistutel - Tallinnas, Tartus, Pärnus ning Viljandis. „Eks siin kehtib reegel, et kui Pärnamäe kalmistu on maetute hulga poolest 15 korda suurem kui keskmine Eesti kalmistu, siis sinna tulebki kõige rohkem tellimusi,“ selgitab Palgi.

Küünlatopsid jäävad kalmistule