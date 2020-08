Juulis said koondamisteate enam kui 500 inimest. Suurimal koondajal pole koroonakriisiga midagi pistmist

Töötukassa kommunikatsioonispetsialist Lauri Kool toonitas,et tegemist on esmasete teadetega, mis tähendab, et koondamine ei pruugi lõpuks nii paljusid inimesi puudutada.





Enim töötajaid plaanib koondada kuuldeseadmete tootmisega tegelev Taani kapitalile kuuluv Widex Eesti OÜ.

Eelmise aasta majandusaasta aruandes kirjutas ettevõte, et 2018/2019 majandusaasta sees toimus Widex grupi ning Sivantos grupi ühinemine üheks suurfirmaks nimega WS Audiology. „Ettevõtte uuteks juhisteks on aidata korraldada tooteperede üleviimist Filipiinidele rajatavasse tehasesse, võttes samas Taanist üle uusi tooteid ning suuremaid mahtusid kuuldeseadmete osas,“ seisab aruandes ehk siis koondamine ei ole seotud koroonapandeemia põhjustatud kriisiga.

Seda kinnitab ka Widexi kommunikatsioonidirektor Andrew Arnold, kelle sõnul lõpetab 2012. aastal avatud tehas tootmise augusti alguses ning töötajad koondatakse septembri lõpuks, mil tehas lõplikult suletakse. Androldi sõnul on tootmiselemendid juba Filipiinidele üle viidud ning Tallinna töötajad on aidanud sealseid töötajaid koolitada.

Arnoldi sõnul on tootmise üleviimise põhjuseks WS Audiology tarneahela efektiivsuse ja paindlikkuse suurendamine, et tootmine oleks võimalikult lähedal Kagu-Aasia tarnijatele ning tootmiskulud oleksid madalamad. Ta kinnitas, et tootmise sulgemise põhjuseks ei ole Eesti palgasurve ega võimalik kvalifitseeritud tööjõu puudus. "Meil on Eestis väga andekas meeskond," kinnitas ta.

Arnold märkis, et Widex Eesti on pöördunud ka töövahendusettevõtte Finesta poole, et aidata siinsetel töötajatel uut töökohta leida.

Teine suurem koondaja on samuti Taani kapitalile kuuluv Tumlare Corporation Estonia OÜ, mis on teada andnud 101 töötaja koondamisest.

Eelmise aasta majandusaruande kohaselt oli ettevõttel 185 töötajat ning aruande kohaselt aitab ettevõte oma klientidel leida ja broneerida sobivaid majutuskohti, transpordi- ja toitlustusteenuse pakkujaid, giide ning muid teenuseid, mida reiside käigus võib vaja minna. Eesti firma osutab grupisiseseid tugiteenuseid oma taani emaettevõttele. 30. juuni seisuga oli ettevõttel 184 töötajat.