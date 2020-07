Juunikuus lendas Tallinna lennujaama kaudu 92 protsenti vähem reisijaid kui mullu

„Kui juuni alguses oli Tallinnast avatud kaksteist liini, siis tänaseks on see number jõudsalt kasvanud. Täna, 03. juuli seisuga, on avatud 19 liini, lähipäevil on kindlalt lisandumas veel 4 liini. Juuli keskelt peaks taastuma ka LOT lennud Varssavisse ning 11. juulil lisab airBaltic Malaga lennud," rääkis Tallinna Lennujaama kommertsjuht Eero Pärgmäe ning lisas, et 01. juulil avati ka Novatoursi ja TEZ toursi poolt selle suve esimene charter lennuliin Kreekasse ning loodetavasti avanevad juulis ka puhkuselennud Bulgaariasse.

„Täna näeme, et lennud on taastunud veidi kiiremini, kui me seda esialgu prognoosisime ja usume, et augustikuuks võiks liinide arv olla juba kolmekümne ringis. Põhiküsimus saab olema, kuidas taastub nõudlus ehk inimeste soov reisida ja sellele küsimusele loodame vastuse saada juba lähinädalatel."

Juunis toimusid otselennud kolmeteistkümnel liinil, millest kõige rohkem lennati Frankfurti, Amsterdami ja Riiga. Üle poole reisijatest teenindas Air Baltic, kes pakkus lennuühendusi kaheksasse erinevasse sihtkohta. Juunis toimus kokku 1639 lennuoperatsiooni, mis teeb keskmiselt 54 maandumist ja õhkutõusu päevas.

Kuna jätkuvalt kehtivad reisimisele mõningased piiranguid ning riigiti on nõuded inimestel erinevad, soovitame end enne reisile minekut kurssi viia sihtkohariigi olukorra ja reisimisele seatud piirangutega Reisi Targalt veebilehel.

Tallinna Lennujaamale on töötajate ja reisijate tervis ja heaolu väga olulised, mistõttu paneme kõigile südame, et lennujaama territoorimil on soovitatav jälgida 2+2 reeglit, desinfitseerida käsi ning jälgida elementaarseid hügieeninõudeid. Ja mis peamine, haigena tuleks püsida kodus!