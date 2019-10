Jyski perekonna liisingufirma teenib luksusautode müügiga miljoneid

Solid Leasingu asutasid mõned aastad tagasi kaks kohalikku automüüjat. 2017. aastal omandas Lars Larsen Group ettevõtte enamusosaluse ning Lars Larseni poeg Jacob Brunsborg sai ettevõtte nõukogu esimeheks.

Just Jacob Brunsborg oli see, kes pärast isa haigestumist ning surma selle aasta augustis Jyski perekonna valdusfirma juhiks sai.

Solid Liisingu 2018/2019 aasta majandustulemused avaldatakse küll alles teiste Jyskile kuuluvate ettevõtete omadega koos, kuid liisingfirma juht Mads Simonses kinnitab, et ettevõtte kasv on olnud muljetavaldav.

Ettevõtte tegevuskasum on kasvanud eelmise majandusaasta 5,3 miljonilt Taani kroonilt 9,3 miljonini ning maksueelne kasum 4,1 miljonilt Taani kroonilt 7,3 miljonini. Ning autode arv kasvanud 122%- enam kui 800 autoni. „Alati on kergem kiirendada 0st kui 100 km/ni kui 200ni, kuid loodame , et klientide arvu kasv on tänavu sama suur ning lisandub 400 autot,“ rääkis Simonsen. Ta ei sala, et firmale on oluline, et ollakse Jyski grupi liige. „Liisinguturul on likviidsus ning kindel tagala olulised,“ tõdes ta.

Lisaks 52 riigis asuvatele 2800 Jyski kauplusele on perekonnale kuuluval grupil rida teisi ettevõtteid. Näiteks mööblikett Ilva ning golfiautode tootja Garia, mööblitootja Actona ning Himmerlandi golfi ning spaakeskus.