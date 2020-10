K-Rauta omanike vahel vallandus tõsine konflikt, juba kulutatakse kohtu uksi

Keskost kinnitati, et esimesel poolaastal nõudsid nad ettevõtte Baltimaade ja Valgevene tegevuse strateegilist ümbervaatamist. Sammu eesmärk oli otsustada, mida teha lahkarvamustega firma Kesko Senukai Lithuania arenguplaanide ning juhtimise osas ning võtta vastu ettevõte Balti riikide tegevust puudutavad strateegilised otsused.

Kesko tegi firmale R Investicijos ettepaneku Kesko Senukai osas läbirääkimisi pidada. Pakutud võimalike alternatiivide seas oli ettevõtte lahutamine, selle aktsaite omandamine või nende müük.

Ettevõte ei olnud nõus täpsustama, millega nad konkreetselt grupi juhtimises rahul ei ole ning kas nad on R Investicijose omaniku Arturas Rakauskasega ettevõtte tulevikku puudutavaid läbirääkimisi alustanud.

Rakauskase sõnul arutatakse Keskoga 2021-2025 aasta elektroonilist kaubandust puudutavat strateegiat. „Olen veendunud, et ainus strateegia saab olla digitaalse jaemüügivõrgu arendamine ja kuna Keskole kuulub vaid 25% meie digikanalist, siis on debatt selle kanali integreerimisest loomulik," lausus ta. Leedu ärimees avaldas veendumust, et lähiajal jõutakse Kesko Senukai võrdväärse partnerluse ning uue strateegia osas kokkuleppele.

Ettevõtte läbimurre ning kasumlik kasv Lätis ning Eestis algas Rakauskase sõnul alles 2016. aastal, mil nad Keskolt kaupuste juhtimise üle võtsid ning hakkasid rakendama Leedus saadud kogemusi. Tema sõnul peegeldavad seda ka Kesko enda aruanded.

Tõepoolest märgitakse Kesko eelmise aasta aruandes, et Kesko Senukai müük Balti riides ning Valgevenes kasvas. „Baltimaades oli Kesko Senukai müügikasv väga tugev, seda eriti Lätis. Kaupluste ümberkujundused andsid head tulemused eriti kiire. Häid tulemusi näitas ka OMA Valgevenes, seda nii käibe kui kasumi osas," seisab Kesko aastaaruandes.

Rakauskas kinnitas Leedu Delfile, et ettevõte on Eestis turuliider ning 2016. aastast alates suurendanud käivet 22%, Lätis aga kasvas müük pärast ärijuhtimise Keskolt ülevõtmist 143% ning varasemalt neljandalt kohalt on tõustud turul teisele kohale.

Grupi veebikaubandusega tegeleb firma Penktoji projekto bendrove. Selle kontrollpaki, 51% aktsiate omanik Kesko Senukai Lithuania ostis 2018. aastal Läti ettevõttelt Mubilukss elektroonse kaubandusega tegeleva 1A Groupi.